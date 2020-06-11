Суд арестовал директора норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива. Он остается под стражей до 31 июля включительно. Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

Суд арестовал директора норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова в рамках уголовного дела о разливе топлива.Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, градоначальник остается под стражей до 31 июля включительно.Накануне помимо директора ТЭЦ были задержаны главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Их подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (статья 246 УК РФ). Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.Кроме того, уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина. По версии следствия, он знал о количестве вытекшего из резервуара топлива, однако не отреагировал на ситуацию должным образом.29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошло проседание фундамента одного из резервуаров. На дорогу, а затем и в соседние реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.Следователи полагают, что резервуар требовал ремонта еще два года назад, но его ввели в эксплуатацию без заключения экспертизы.