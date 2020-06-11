На протяжении некоторого времени подозреваемая, находясь дома у заявительницы, тайно брала телефон и с помощью онлайн-перевода перечисляла денежные средства на свой банковский счет...

Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств.В полицию с заявлением обратилась 96-летняя жительница столицы, которая сообщила, что с ее расчетного счета были списаны денежные средства. Материальный ущерб составил более 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя ранее неоднократно судимая женщина, которая была помощницей потерпевшей.Установлено, что на протяжении некоторого времени подозреваемая, находясь дома у заявительницы, тайно брала телефон и с помощью онлайн-перевода перечисляла денежные средства на свой банковский счет. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79