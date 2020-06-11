Число безработных в Петербурге превысило 80 тысяч человек, об этом было заявлено на пресс-конференции городского Комитета по труду. Председатель комитета Дмитрий Чернейко подчеркнул, что количество вакансий в период эпидемии по COVID-19 даже увеличилось.

Число безработных в Петербурге превысило 80 тысяч человек, об этом было заявлено на пресс-конференции городского Комитета по труду. Председатель комитета Дмитрий Чернейко подчеркнул, что количество вакансий в период эпидемии по COVID-19 даже увеличилось.Вместе с тем, несмотря на рост числа вакансий, людей, которые ищут работу, в три раза больше. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", пандемия перевела подготовку кадров в онлайн-режим. За два месяца переподготовку в дистанционном режиме прошли порядка 600 петербуржцев.Специалисты прогнозируют, что за время распространения коронавирусной инфекции без работы останутся более 140 тысяч граждан. Однако, по данным Комитета по труду, безработица официально не должна превысит пяти процентов. Так или иначе, ситуация на рынке труда стабилизируется к концу года.Напомним, премьер Михаил Мишустин 2 июня представил Владимиру Путину план по стабилизации экономики. Последующее восстановление работы всех институтов и, наконец, переход к устойчивому росту. Это касается не только предприятий и бизнеса, а, в первую очередь, доходов граждан — это главная цель плана, На то, чтобы справиться с последствиями пандемии и изменить саму структуру российской экономики, понадобится пять триллионов рублей и много работы.