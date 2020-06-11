В результате ДТП здоровью несовершеннолетнего пассажира был причинен тяжкий вред.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Предварительным следствием установлено, что в августе 2018 года 26-летний мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Киа Рио», двигался по автодороге «Покров - Введенский» в сторону поселка Введенский. Водитель выбрал скорость, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением транспортного средства, выехав на попутную обочину, после чего съехал в кювет, где совершил наезд на деревья.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир 2005 года рождения получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.