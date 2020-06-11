В России за минувшие сутки выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 502,4 тысячи случаев заболевания. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за минувшие сутки выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 502,4 тысячи случаев заболевания. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Число выздоровевших за сутки почти сравнялось с числом заразившихся и составило 8367 человек. Скончались за сутки 174 человека.В Москве за прошедшие сутки выявлено 1436 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 2236 человек выздоровели, 53 скончались. За весь период эпидемии число заболевших в столице составило более 201,2 тысячи человек, число выздоровевших составило почти 115,8 человек. Число летальных исходов составило 3138.Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили о запуске в трех пилотных регионах оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 (возбудитель COVID-19). В июне обследовать будут жителей Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Как сообщили в ведомстве, в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп. Данные, полученные в ходе исследования, будут использованы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению случаев заражения COVID-19. Также она сообщила, что 14 процентов россиян приобрели иммунитет к заболеванию.