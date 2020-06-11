Протестующие свалили с постаменту статую Христофора Колумба. Скульптура стояла на территории капитолия штата Миннеаполис в городе Сент-Пол, передает . Губернатор штата Тим Уолз признал ..

Протестующие свалили с постаменту статую Христофора Колумба. Скульптура стояла на территории капитолия штата Миннеаполис в городе Сент-Пол, передает . Губернатор штата Тим Уолз признал неоднозначную роль, которую в истории сыграл первооткрыватель Америки и с пониманием отнесся к сторонникам демонтажа статуй исторических персонажей. Тем не менее, он призвал в этом процессе следовать установленным законом процедурам.