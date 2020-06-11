Штрафы за пропуска, оформленные с ошибками, отменила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Штрафы за пропуска, оформленные с ошибками, отменила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).При оформлении цифрового пропуска для езды по Москве водители нередко допускали ошибки в букве или цифре номера автомобиля, который привязывался к этому самому пропуску. За это автомобилисты получали штраф, но столичные власти продолжают принимать заявки на обжалование и отменяют все больше "неправильных" штрафов."Мы отменили уже 12 322 штрафа водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску. Подчеркну, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде", — сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.С 9 июня по Москве разрешено движение без цифрового пропуска.Тем же автовладельцам, кто получили штраф из-за ошибки в номере, нужно в течение 10 дней со дня получения постановления подать заявку на его отмену через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru.