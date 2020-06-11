Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт . Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2020-v-tomske-mashina-sbila-rebenka-na-velosipede.html" target="_blank">В Томске машина сбила ребенка на велосипеде</a> - Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт . Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2020-v-tomske-mashina-sbila-rebenka-na-velosipede.html]В Томске машина сбила ребенка на велосипеде[/url] - Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт . Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок ..