Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт . Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок ..

Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт . Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.