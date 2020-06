Сервис микроблогов Twitter экспериментирует с эмодзи-реакциями, которые позволят быстро выразить свое отношение к записи, оставив в виде ответа смайлик

Сервис микроблогов Twitter экспериментирует с эмодзи-реакциями, которые позволят быстро выразить свое отношение к записи, оставив в виде ответа смайлик. Скриншот новой функции разместила независимый разработчик Джейн Вон.Помимо эмодзи, на твит можно будет отреагировать "историей" (React with Fleet) - как в Instagram. Собственный формат постов, которые нельзя лайкнуть, прокомментировать или ретвитнуть, и они полностью "сгорают" через сутки, компания начала тестировать весной этого года.Twitter is working on Tweet Reactions...? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3- Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020В Twitter поясняли, что Fleets - это решение для тех, кто чувствует себя неуютно из-за открытой природы сервиса, и хочет просто делиться тем, что у него на уме. Посты в новом формате не отображаются в поиске, их нельзя встроить на сторонний сайт, а через 24 часа после публикации они удалятся сами.Как отмечает The Verge, Twitter экспериментировала с эмодзи-реакциями на посты еще в 2015 году, но так и не внедрила эту функцию. В личной переписке возможность отреагировать на сообщение смайликом появилась совсем недавно.