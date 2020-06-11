11.06.2020

2020-06-11 09:15:03

В Вязниковском районе энтузиасты 4 года восстанавливают поселковый парк

Последние могикане Вязниковского района. В поселке Октябрьское энтузиасты продолжают облагораживать парк. Каким он был в советское время и как народная группа за четыре года смогла сделать место, которым можно гордиться - расскажет Мария Городская.

Дмитрий Дряхлов, организатор народного проекта «Октябрьский парк»: «За мной команда - мои единомышленники, мои друзья. Это интересно на самом деле, не имея ничего, что-то сделать».

Дмитрий в шутку называет свою команду «Последние из могикан» - из всех желающих помочь остались только четверо - тех, кто начинал освобождать от гор мусора бывший Октябрьский парк. У этого живописного места - богатая история. До революции 1917 года территория была частью барского имения. А в семидесятых годах прошлого века здесь на танцплощадке собиралась молодежь со всей округи. Дмитрий показывает в сторону пруда - там была беседка - читальня, а за его спиной находился каменный мост, который местные прозвали "Горбатым". К сожалению, сохранился он только на старых фотографиях, как и бюст Ленина - любимое место для официальных фотографий советской молодежи.

Дмитрий Дряхлов, организатор народного проекта «Октябрьский парк»: «Это постамент памятника Ленину - последний отголосок советской эпохи. Уже после девяностых годов Октябрьский парк пришел в запустение».

Николай Малышев - старший активист - так его прозвали "последние из могикан", живет в поселке с рождения и отлично помнит, как здесь было во времена его молодости. Очень любил карусели - они стояли в стороне.

Николай Малышев, старший активист народного проекта «Октябрьский парк»: «Был молодым еще, как считается, таких лет еще сюда ходил. Бегали, играли здесь и в волейбол, и турник был. Потом подрастали - танцы были. Эстрадный здесь играл. Потом сцена была - спектакли ставили, ходили, смотрели».

После 90-х парк медленно приходил в запустение, больно было смотреть как любимое место превращается в свалку, рассказывает Николай Павлович. В какой-то момент не выдержал. Вместе с такими же энтузиастами стал приводить парк в порядок. Собрали с местных жителей деньги - кому сколько не жалко - и сделали горку. Четвертый год она радует малышей .

При поддержке местной администрации установили сцену - там же, где она и стояла в советское время. Нашелся и меценат - он выделил средства на расчистку пруда. Всем вместе удалось войти в программу "Комфортная городская среда", правда, только на два года.

Дмитрий Дряхлов, организатор народного проекта «Октябрьский парк»: «Мы подали проект, ну вот у нас получилась сцена, дорожки. То есть здесь было голосование. Понятное дело, проект был целиком не такой. Дорожки были более закольцованные. Вон там, где старая клумба, там было место отдыха, также клумба, лавочки. И по условиям мы должны в первый год были сделать первую часть проекта, а на второй - продолжение. Понятное дело, программа ушла, а вместе с ней ушли и наши надежды».

Дмитрий признается - не раз посещала мысль все бросить - в этом году вандалы повредили молодые липы, посаженные в начале весны к 75-летию Победы. Но не смог.

В мае установили 37 скворечников, продолжают сажать цветы и каждую неделю скашивают траву. Часто собирают мусор за отдыхающими. Дмитрий не скрывает - всегда есть чем заняться. Но сейчас работа продвигается на "голом" энтузиазме - и он не уверен, хватит ли сил вчетвером продолжать начатое дело.

Дмитрий Дряхлов, организатор народного проекта «Октябрьский парк»: «И очень много комментаторов и очень много во время Интернета и социальных сетей - все очень умные. И пишут прям такие великие посты, что просто молодцы. Но, сами понимаете, дальше слов дело не идет. Когда предлагаешь что-то на физическом уровне прийти, помочь - понятно, что разворачиваются и уходят... Конечно, не сказать, что мы добились многого, но честно вам сказать, положив руку на сердце, мне не стыдно за то дело, что я делаю».

Дмитрий хочет, чтобы территории вновь присвоили статус парка. Тогда будут и наемные работники, и ответственность, а главное - он будет под официальной защитой, Но в местной администрации не готовы обещать что-либо конкретное. Тем временем, в бывшем парке появились постоянные обитатели - в каждом из тридцати семи скворечников поселились птицы.

Мария Городская, Максим Котов.

«Вести-Владимир»