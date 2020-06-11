Google презентовал новую версию мобильной операционной системы Android 11. Из-за эпидемии коронавируса конференция разработчиков Google I/O была отложена на неизвестный срок.

Google презентовал новую версию мобильной операционной системы, Android 11. Из-за эпидемии коронавируса конференция разработчиков Google I/O (там обычно проходили анонсы предыдущих версий Android) была отложена на неизвестный срок. Запланированное на 3 июня онлайн-мероприятие Android 11 Beta Launch Shown тоже было отложено из-за протестов в США.В итоге поисковый гигант остановился на необычном формате презентаций: вместо прямой трансляции обошлись десятком роликов на YouTube и разделом на сайте разработчиков.Самые главные нововведения в Android 11 крутятся вокруг трех ключевых тем: люди, элементы управления и конфиденциальность. Люди — подразумевают деление уведомлений о сообщениях на две части: переписка и все прочее. Теперь в шторке уведомлений нотификации от коммуникационных сервисов выделены в раздел, который всегда находится выше других сообщений. Причем можно устанавливать приоритет на сообщения от важных для тебя людей, тогда они будут показываться первыми.Элементы управления дают пользователю возможность по управлению "умным" домом: в шторку системного меню добавляется управление подключенными устройствами интернета вещей. По умолчанию все настроено на Google Home, но говорят, что есть возможность залезть сюда и сторонним девелоперам, то есть можно будет управлять домом, не разблокируя телефон, например.Туда же и поместили и управление медиасистемами — прямо из шторки телефона. Новая версия Android 11 пока еще в бета-режиме, но ее уже можно ставить на смартфоны, правда только на телефоны гугловского производства. Да и то не на все: только на Pixel 2 и более новые.