11.06.2020

2020-06-11 14:25:03

Владимирские медики пожаловались на выплаты за работу с COVID-19

Главная новость часа. Медики 4-й больницы Владимира записали видеообращение, в котором потребовали увеличить доплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

Несмотря на то, что выплаты были произведены, персонал отделения реанимации и интенсивной терапии уверен, что деньги им дали не в полном объеме. Так как официально их больница не была перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Тем не менее, пациенты к ним с Ковидом поступали, у некоторых диагноз выявлялся уже после смерти. Несколько сотрудников отделения сами заразились. Медики подчеркивают: они работали в сложных условиях, их отделение не закрывалось на карантин, как другие этой же больницы.

Как стало известно «Вестям», обращение 9 июня поступило и в прокуратуру Владимира. «Вести» направили запрос в администрацию области и ждут официальных комментариев.