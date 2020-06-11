Власти Мурманской области с сегодняшнего дня ввели ограничения на лесные прогулки. Соответствующий приказ издало накануне Министерство природных ресурсов и экологии. Как сообщает ГТРК Мурман, в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Власти Мурманской области с сегодняшнего дня ввели ограничения на лесные прогулки. Соответствующий приказ издало накануне Министерство природных ресурсов и экологии. Как сообщает ГТРК "Мурман", в регионе сохраняется высокая пожароопасность.Ведомство обратилось к гражданам с убедительной просьбой строго следовать правилам безопасности не только на территории леса, но и на территориях, граничащих с насаждениями. Кроме того, ограничен также въезд в леса на транспортных средствах и проведение в лесничествах ряда работ.В Кольском, Мурманском, Ловозерском, Кировском, Кандалакшском, Ковдозерском и Терском лесничествах ограничения введены с 13 по 16 июня. В Печенгском и Зашейковском — с 14 по 16 июня 2020 года.Как напоминает ведомство, за все действия, нарушающие правила пожарной безопасности, как в лесу, так и на личных участках, ограничения могут последовать административные наказания. Речь идет о разведении костров, выжигании хвороста, лесной подстилки, сухостоя.При обнаружении лесного пожара звоните по телефонам: 8-800-100-94-00 (Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства "Прямая линия лесной охраны"); 8-911-338-61-31 (Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).