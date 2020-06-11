11.06.2020

2020-06-11 10:00:04

Во Владимирской области проходит регистрация наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию

Всего несколько недель нас отделяет от голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Из-за сложной эпидемиологической ситуации голосование пройдет в особых условиях, но прозрачность и легитимность процедуры будет обеспечена в полной мере. Уже зарегистрированы сотни наблюдателей, в большинстве - это представители общественных организаций и региональных отделений партий.

К контролю за законностью и прозрачностью голосования по правкам в Конституцию в нашей области подходят со всей серьезностью. Также как и на выборах, на участках будут работать наблюдатели. Регистрация желающих идет через региональную Общественную палату. Заявку может подать представитель любой общественной организации, партии или гражданин, которому есть 18 лет. Уже зарегистрировано 6000 кандидатов в наблюдатели.

Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: «Нет никаких предвыборных штабов, ни кандидатов, а функция контроля за ходом общественного голосования поручена Общественной палате. Общественная палата представляет срез гражданского общества, общественных объединений, которые заинтересованы в том, чтобы это голосование прошло максимально чисто, открыто.»

Среди тех, кто заключил соглашение с Общественной палатой -Ассоциация родителей детей инвалидов "Свет". В области организовано более 900 избирательных участков. На каждой из них заявились общественные наблюдатели.

Любовь Кац, председатель совета ВООО АРДИ «Свет»: «Уже более 5 тысяч - это точно, которые будут наблюдателями. И это хорошо, и это очень важно, потому что этим самым они обеспечат то, что на самом деле голосование пройдет открыто, прозрачно, и все будет для всех доступно.»

Соглашение с ОП подписали три политические партии. Первым соглашение заключило региональное отделение КПСС. В нем прописано, что стороны будут сотрудничать в формировании списков наблюдателей, обмене информации о процедуре общественного наблюдения, в соблюдении Кодекса этики за проведением общероссийского голосования, по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчете голосов участников голосования и установления его итогов.

Иван Алтухов, депутат Заксобрания от партии КПСС: «Компартия социальной справедливости проводила собрания в местных отделениях , в городах и районах области, на которых члены партии и простые жители выдвигали кандидатов в наблюдатели на общероссийском голосовании… Общественная палата утвердила их, и тем самым мы обеспечили широкое представительство.»

Наблюдателям будет предоставлена возможность знакомится с протоколам комиссий, получать заверенные копии, присутствовать в помещениях участковых избирательных комиссий и наблюдать за ходом голосования, в том числе и за выездным.

Александр Павлов, сотрудник МБУ «Благоустройство» (г. Муром): «Институт общественных наблюдателей - это тот институт, который обеспечивает честное и прозрачное голосование. Почему я пошел в общественные наблюдатели!? В своей работе и жизни я занимаю всегда активную гражданскую позицию.»

Наблюдатели не будут простыми созерцателями процесса. Общественная палата РФ приняла "Золотой стандарт наблюдения" из 28 пунктов. Каждый из общественников должен будет сделать отметки по соблюдению или несоблюдению требований к организации голосования. А значит от их мнения будут зависеть состоится голосование или нет.

Екатерина Гусева, Вера Куликова.

«Вести-Владимир»