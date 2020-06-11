После лечение от коронавирусной инфекции выписаны 1503 пациента.

64 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано во Владимирской области на 11 июня, сообщает пресс-служба администрация региона.Количество заболевших в регионе достигло 3324 человек. Больше всего случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано во Владимире — 698, в Гусь-Хрустальном — 497 и в Петушках — 432.«Наличие свободного коечного фонда для лечения больных Covid-19 — 56,3 %. Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами», — говорится в сообщении.После лечение от коронавирусной инфекции выписаны 1503 пациента. Зарегистрировано 42 летальных случая из-за коронавируса.