На скоростной трассе М-11 в Тверской области грузовик столкнул внедорожник Land Rover, после чего автомобиль перевернулся, а его водитель погиб.

На скоростной трассе М-11 в Тверской области 10 июня большегруз столкнул внедорожник Land Rover, после чего тот перевернулся, а его водитель погиб на месте.Дальнобойщик, по информации издания Tverigrad, после аварии заявил полицейским, что не виноват. По его словам, он двигался по левой полосе, когда машина справа внезапно начала вилять и попала ему под колеса.Вскоре появились кадры аварии, доказавшие, что дальнобойщик врет. Выяснилось, что оба участника ДТП ехали в правой полосе. Столкновение произошло, когда грузовик начал перестраиваться для опережения внедорожника и столкнул его, после чего автомобиль закрутило и он перевернулся, теряя детали и колеса.В ГИБДД подтвердили вину водителя грузовика, уточнив, что погибший ехал, не пристегнувшись ремнями безопасности.