СВ Ярославле водитель, который сбил насмерть 81-летнюю пенсионерку, явился в полицию с повинной. После ДТП он скрылся. В настоящее время правоохранители заключили его под стражу.

В Ярославле водитель, который сбил насмерть 81-летнюю пенсионерку, явился в полицию с повинной. После ДТП он скрылся. В настоящее время правоохранители заключили его под стражу.Авария произошла 6 июня в полдень. В Заволжском районе областного центра водитель на отечественном авто сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, после чего еще столкнулся с "Фордом". С места ДТП он скрылся, как позже оправдался перед полицейскими — из-за сильного испуга. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу, где скончалась.По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, сообщает ГТРК "Ярославия". Следователи объявили в розыск виновника ДТП.