Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Юко Кавагути высказалась о дальнейшей карьере Алины Загитовой. Она считает, что олимпийская чемпионка и так многого добилась.

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Юко Кавагути высказалась о дальнейшей карьере Алины Загитовой. Она считает, что олимпийская чемпионка и так многого добилась.Фигуристка отметила, что если ее коллега все же найдет цель, то это прекрасно. При этом Кавагути добавила, что с другой стороны, "уход в 17 лет – шанс начать вторую жизнь"."В принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто", – заявила спортсменка. Юко Кавагути также рассказала, что Алина Загитова очень популярна в Японии.Напомним, Алина Загитова в прошлом году объявила о приостановке карьеры. Но позже стало известно, что фигуристка вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.22 Мар 2019 в 6:47 PDTКак писали "Дни.ру", спортсменка решила переориентироваться на выступления в ледовых шоу и неплохо на этом зарабатывала. Но коронавирус внес коррективы в жизнь звезды льда. Массовые мероприятия под запретом, и негде поражать народ своим мастерством.