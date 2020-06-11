В 2020 году выпускникам девятых и одиннадцатых классов российских школ выдадут аттестаты без проведения итоговых экзаменов. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В 2020 году выпускникам девятых и одиннадцатых классов российских школ выдадут аттестаты без проведения итоговых экзаменов. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.Данное решение было принято властями из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией."Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов", — пояснили в пресс-службе правительства РФ.Вместе с тем, те выпускники одиннадцатых классов, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать ЕГЭ. Школам поручено помочь им в подготовке в дистанционном режиме, сообщает "Интерфакс".Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что первые пробные ЕГЭ начнутся в России 29 и 30 июня.