Разработчик Photoshop выпустил на смартфонах новое приложение-камеру с бесплатной коллекцией фильтров и эффектов

Компания Adobe, разработчик популярного графического редактора Photoshop, выпустила на смартфонах новое приложение-камеру Photoshop Camera. Его возможности впечатляют: алгоритмы могут сами подобрать наиболее подходящий фильтр для лица, еды, пейзажа или другого объекта съемки, а встроенные эффекты позволят стилизовать снимок под картинку из комикса или подрисовать ночное небо на заднем плане.При этом вся коллекция "украшалок" доступна в Photoshop Camera бесплатно и будет пополняться. Работает программа на iOS и некоторых новых Android-устройствах (включая Google Pixel, Samsung Galaxy и OnePlus).Помимо фильтров и эффектов, пользователи могут настраивать контрастность, экспозицию, насыщенность и другие параметры. Есть также "волшебная кнопка", позволяющая автоматически улучшить снимок одним нажатием. Видео Photoshop Camera записывать не умеет.Новое приложение было создано с той целью, чтобы "привнести магию Photoshop прямо в видоискатель вашей камеры", рассказал The Verge техдиректор Adobe Абай Параснис. Компания "не видит себя конкурентом социальных приложений или приложениям камер в операционных системах", добавил он, намекнув, что в будущем фильтры Photoshop Camera могут появиться в других популярных программах.Photoshop Camera уже доступна для бесплатного скачивания из магазинов App Store и Google Play. Встроенная покупка (140 рублей) даст возможность загружать снимки в облачное хранилище Creative Cloud объемом 20 гигабайт.Новые мобильные приложения Adobe выходят регулярно. Например, в прошлом году компания выпустила на Android универсальный видеоредактор Premiere Rush - аналог таких мощных инструментов, как Premiere Pro и Audition, - а для iPad создала Fresco для рисования картин с имитацией глубокой текстуры густых масляных и акварельных красок.