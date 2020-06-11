Яндекс может выкупить долю Uber в их совместном предприятии Яндекс.Такси, вместо того чтобы проводить IPO подразделения.

"Яндекс" может выкупить долю Uber в их совместном предприятии "Яндекс.Такси" вместо проведения IPO подразделения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Яндекс" хочет выкупить 38% акций Uber в "Яндекс.Такси", сказали источники агентства на условиях конфиденциальности, так как обсуждения носят закрытый характер. По состоянию на 31 марта Uber оценивает свою долю в совместном предприятии в $1,24 миллиарда.Пресс-секретарь "Яндекса" сообщил, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации собственности в совместных предприятиях и открыта для обсуждения этого вопроса. Пресс-секретарь Uber отказался от комментариев.Обсуждение находится на ранней стадии и может не привести к сделке, и "Яндекс" все еще может провести IPO своего бизнеса такси в будущем.Пандемия коронавируса нанесла удар по рынку такси, акции компаний Uber и Lyft Inc. упали, что оказало давление на оценку других компаний, планирующих IPO. На этом фоне "Яндекс" рассматривает возможность реструктуризации предприятия, учитывая, что его каршеринговый бизнес, который в настоящее время не является частью совместного предприятия Uber, может дополнить службу такси, сказал один из информаторов.Uber объединил свои операции в России и соседних странах с "Яндексом" в рамках сделки стоимостью $3,8 миллиарда, закрытой в феврале 2018 года. Подразделение, юридически известное как MLU BV, в прошлом году привлекло банки, включая Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, для подготовки к двойному листингу в России и США. Потенциальная оценка - от $5 миллиардов до $8 миллиардов, в зависимости от итогового состава бизнеса и спроса инвесторов, сообщало агентство Bloomberg News в октябре.В 2011 году "Яндекс" запустил свою услугу по поиску новых клиентов с целью увеличения выручки, помимо веб-рекламы. С момента заключения сделки с Uber, "Яндекс.Такси" расширила свою деятельность на другие виды бизнеса, такие как доставка продуктов питания и самоуправляемые автомобили.По данным компании, в апреле доходы подразделения выросли на 49% в I квартале и составили 24% от общего объема продаж "Яндекса", несмотря на то что в условиях неопределенности, вызванной пандемией, она отозвала прогноз по выручке на этот год.