Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании закона о защите конкуренции отклонила ходатайство Яндекса о покупке такси-сервиса Везёт.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании закона о защите конкуренции отклонила ходатайство "Яндекса" о покупке такси-сервиса "Везёт", включая все торговые знаки: Fasten, "Лидер", RedTaxi и прочие, сообщается на сайте регулятора.Отмечается, что покупка конкурирующего такси-сервиса усилила бы доминирующее положение "Яндекса" на рынке такси. Совокупная доля двух компаний составила бы 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов, заявили в ведомстве.Антимонопольная служба получила ходатайство 15 мая 2020 года.Компания "Яндекс.Такси" заявила о намерении приобрести "Везет" в июле прошлого года. Изначально в состав сделки входили софт и колл-центры "Везет". Финансовые условия сделки предполагали, что до конца 2019 года акционеры "Везёт" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 миллионов при условии успешного достижения KPI. "Яндекс" также объявлял о намерении вложить за три года около 8 миллиардов руб. в развитие такси в регионах РФ.Предполагалось, что у "Яндекса" останется 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber — 35%, у сотрудников в рамках программы поощрения — 5,3%. Соответствующее ходатайство подали в ФАС. В октябре 2019 года "Яндекс.Такси" отозвала свое ходатайство и подала новое, внеся в сделку новые активы "Везёт", в частности службу заказа грузоперевозок "Везёт Добро". В конце года компания вновь отозвала ходатайство и подала новое. Последний раз "Яндекс" отзывал ходатайство о покупке "Везёт" в конце марта.ГК "Везёт" основана в 2017 году после объединения "Сатурна" и Rutaxi, управляет службами заказа такси "Везёт", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Службы доступны в 123 городах России.Сделка по объединению прошла при поддержке фонда UFG Private Equity, который вложил в дело около $100 миллионов. В декабре 2017 года в ГК "Везёт" вошел и вложил деньги фонд Almaz Capital. Летом 2018 года компания Mail.ru Group предоставила ГК "Везёт" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.