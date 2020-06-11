За минувшие сутки в Москве умерли еще 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что за минувшие сутки в Москве умерли еще 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.Таким образом, в столице умерли 3 138 человека, у которых было подтверждено заболевание, передает ТАСС.По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 493 657 случаев заражения, 252 783 пациента выздоровели, 6 358 — скончались.