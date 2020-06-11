Актер Зак Брафф уверен, что сериал Клиника может получить продолжение. Артист не исключает появление полнометражного фильма, основанного на теленовелле.

Актер Зак Брафф уверен, что сериал "Клиника" может получитьпродолжение. Артист не исключает появление полнометражного фильма, основанногона теленовелле.Сериал "Клиника" выходил на экраны в 2001-2010 годах. Свет увидели девять сезонов картины. Она рассказывает историю двух молодых врачей – терапевта Джей Ди ихирурга Кристофера Терка. Главные роли исполнили Зак Брафф и ДональдФэйсон."Клиника" завоевала любовь миллионов зрителей повсему миру и сделала артистов невероятно популярными. Спустя десять лет после финала сериала у неговсе еще есть армия поклонников.Накануне во времяподкаста Fake Doctors, RealFriends Зак Брафф обрадовал любителей теленовеллы. Актер считает,что все звезды "Клиники" могут собраться для создания полноценного фильма.Инициаторам съемок полнометражного продолжения придетсяпотрудиться. В проект необходимо привлечь режиссера и сценариста Билла Лоуренса,ведь именно ему принадлежит идея многосерийной ленты о жизни докторов. Такженужно согласие правообладателей – Disney и ABC Studios.Зак Брафф настроенрешительно. Актер привел в пример сериал "Ясновидец". После завершения этой теленовеллы продюсеры умудрились снять на ее основе две полноценные картины.15 Мар 2020 в 2:17 PDTНапомним, что подкаст Fake Doctors, Real Friends – это аудиопрограмма, которая выходит в Сети. Название шоупереводится как "Врачи понарошку, друзья по-настоящему".В нем Зак Брафф иДональд Фэйсон рассказывают о съемках сериала "Клиника", общаются с другимизвездами ситкома и создателями теленовеллы. Одна серия подкаста посвященаодному эпизоду.