Шумиха вокруг Анастасии Волочковой не утихает. Всему виной рассказы некого Владислава Фоменко, заявившего о том, что якобы балерина забеременела от него.

Шумиха вокруг Анастасии Волочковой не утихает. Всему виной рассказы некого Владислава Фоменко, заявившего о том, что якобы балерина забеременела от него.Недавно Владислав Фоменко появился в очередном выпуске скандально известного шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". В программе мужчина рассказал, что на протяжении нескольких месяцев, параллельно помогая ей с ремонтом дома в Новахово. Якобы он дал ей много денег, а она ему их так и не вернула.У Анастасии Волочковой другая версия: будто бы вручила ему 300 тысяч рублей на покупку необходимых материалов и разрешила пожить в комнате для прислуги. После чего тот якобы пропал. А затем он вдруг объявился: попросил вытащить его из СИЗО, куда он угодил по обвинению в мошенничестве. Но балерина отказала, потребовав для начала вернуть деньги."Почему же в тот момент он не спрашивал о "ребенке",​ а вспомнил только сейчас? Ответ прост: из-за пандемии многие остались без работы. А на имени Волочковой можно неплохо заработать", – убеждена адвокат балерины Юлия Вербицкая.Говорят, что телевизионщики пытаются устроить встречу Владислава Фоменко с Анастасией Волочковой. Однако близкий к балерине человек убежден, что это категорически невозможно. "Анастасия даже и слышать о нем ничего не хочет. ​Не понимает, почему телевидение предоставляет площадку для публичных выступлений аферистам, ворам и обманщикам", – отметил Денис Сорокин.По его словам, Анастасия Волочкова очень расстроена, что ее именем пользуются в своих целях непорядочные люди. Кстати, на том же резонансном шоу Владислав Фоменко прошел проверку на детекторе лжи. Согласно выводам, сделанным устройством, интимная связь у Фоменко с Волочковой точно была, а вот ребенок под вопросом. Также стало известно, что мужчина, хоть и тратил на балерину внушительные суммы, на ремонт дома все-таки не давал.