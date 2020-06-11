В Екатеринбурге неадекватный мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажный дом. Перед этим злоумышленник жестоко избил мать и запер ее в квартире. Правоохранители ..

В Екатеринбурге неадекватный мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажный дом. Перед этим злоумышленник жестоко избил мать и запер ее в квартире.Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Они вызволили пострадавшую и передали врачам. По данным телеканала "", правонарушителя уже задержали. Мужчину доставили в медицинское учреждение для осмотра.