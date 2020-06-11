Обвиняемый был задержан в начале апреля текущего года полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан в начале апреля текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий. В ходе задержания подозреваемый пытался избавиться от имевшегося при нем фольгированного свертка, спрятав его в автомобиле.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в свертке находилось синтетическое наркотическое средство массой 2,03 грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотическое средство незаконно приобрел через тайник-закладку для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкциями ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.