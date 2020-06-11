Жители Красноярского края стали участниками донорского марафона. Ежедневно примерно двести пакетов с донорским материалом из краевого центра крови получают различные медицинские организации. Один из самых ценных компонентов — тромбоциты, помогающие остановить сильное кровотечение.

Жители Красноярского края стали участниками донорского марафона. Первый этап акции состоялся в апреле. Более 150 человек сдали за три дня около 45 литров крови.Как передает ГТРК "Красноярск", на этот раз кровь можно сдать с 8 по 15 июня. Все доноры обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Каждому на входе проверят температуру. Люди должны быть в масках, обрабатывать руки антисептиком.Ежедневно примерно двести пакетов с донорским материалом из Красноярского краевого центра крови получают различные медицинские организации. Один из самых ценных компонентов — тромбоциты, помогающие остановить сильное кровотечение. Их сдать впрок нельзя, клетки жизнеспособны только несколько суток. Поэтому заготовление идет по заявкам.Добровольцам после процесса сдачи крови вручают российский флаг, а также значок с номером группы крови и резус-фактором. Дарят сувениры в знак благодарности за участие в столь важном деле молодые представители Общероссийского народного фронта.