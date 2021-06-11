В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято вещество, которое согласно результатам исследования содержит в своем составе героин...

Сотрудниками 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на 19 км МКАДа для проверки был остановлен автомобиль такси. В качестве пассажира в нем находился ранее неоднократно судимый 45-летний житель столицы, который при виде полицейских стал заметно нервничать. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято вещество, которое согласно результатам исследования содержит в своем составе героин, массой около 100 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22