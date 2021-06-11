Читатели издания Wall Street Journal отреагировали на советы сенатора от штата Огайо Роба Портмана президенту Джо Байдену перед саммитом в Женеве.

Читатели издания Wall Street Journal отреагировали на советы сенатора от штата Огайо Роба Портмана президенту Джо Байдену перед саммитом в Женеве.Роб Портман считает, что Джо Байден должен занять "жесткую позицию" в беседе с Владимиром Путиным. По мнению сенатора, президент США обязан поговорить с российским лидером о ситуации в Белоруссии, вступлении Украины и Грузии в НАТО и сообщить о новых санкциях против "Северного потока – 2".Американские интернет-пользователи сомневаются, что Байден сможет быть убедительным на встрече с Путиным. Они отметили, что после президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020-го, США "не в силах служить делу демократии в мире". По мнению народа, российский лидер "разорвет на части" американского коллегу, как "жареного цыпленка"."Команда Джо Байдена настолько слабая, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене", – высказался читатель издания Wall Street Journal.Один из пользователей Сети уверен, что саммит в Женеве будет напоминать поединок Майка Тайсона и Майкла Джонсона: "39 секунд и нокаут". Другой читатель издания отметил, что президент России "играет в шахматы", а американский лидер – "в шашки". Мол, этим все сказано.Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду, 16 июня, в Женеве. Последний раз саммит Россия – США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда российский лидер провел переговоры с Дональдом Трампом, который на тот момент был президентом Соединенных Штатов.