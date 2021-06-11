Депутат Верховной рады Сергей Магера прокомментировал беседу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, которая состоялась в понедельник, 7 июня.

Депутат Верховной рады Сергей Магера прокомментировал беседу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, которая состоялась в понедельник, 7 июня.По мнению Сергея Магеры, недавний телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена дал понять, что евроатлантические устремления Украины никто не поддерживает. Это трезвит Киев, считает депутат Верховной рады. Он предполагает, что политика Украины в ближайшее время может сильно измениться.Магера уверен: Киеву необходимо заниматься прагматичными делами и продвигать собственную позицию касательно ситуации с Крымом и на востоке Украины. Депутат скептически относится к НАТО. Он считает, что украинские политики для Североатлантического альянса – полезные идиоты, которые много делают для этой организации, тратят бюджет, но ничего не получают взамен.Напомним, в понедельник, 7 июня, Байден заверил Зеленского, что позиция Украины будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. По крайней мере, так пересказал телефонный разговор глав двух государств офис лидера Незалежной.Ранее "Дни.ру" о том, что Владимира Зеленского назвали политиком-провокатором. По мнению аналитика Евгения Умеренкова, провал саммита Владимира Путина и Джо Байдена – вожделенная мечта президента Украины.