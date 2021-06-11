До конца года в регионе построят три мусоросортировочных станции.

Для раздельного сбора мусора во Владимирской области закупят 1500 контейнеров. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации региона.«До конца 2021 года в каждой из трёх зон ответственности регоператоров по обращению с ТКО необходимо построить по одному мусоросортировочному заводу мощностью до 40 тысяч тонн в год. Подана заявка на 17,6 млн рублей, которые пойдут на приобретение ёмкостей для сбора отходов», - рассказал губернатор Владимир Сипягин на совещании по проблемам с ТКО.Отдельно глава региона остановился на оборудовании контейнерных площадок.Города и районы не справляются с этой задачей. В Белом доме предложили почаще штрафовать уполномоченных лиц. Напомним, что размер санкций за ненадлежащее содержание свалок составляет от 200 тысяч рублей.Что касается строительства мусоросортировочных станций, то в связи с отказом администрации Камешковского района в размещении объекта около деревни Новки «Биотехнологии» подобрали земельный участок близ деревни Тереховицы.«В части организации Центра по переработке и утилизации ТБО в Петушинском районе регоператор разработал проект строительства навеса сортировки, согласовал смету, подобрал оборудование. Проводятся подготовительные работы по определению поставщика-подрядчика», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Планируется, что здесь в одном месте сконцентрируется и сортировка, и полигон для хранения отходов.«В графике идёт работа по строительству мусоросортировочного комплекса «Муром» - резюмировали в обладминистрации.