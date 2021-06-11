В рамках музыкального фестиваля БИС!!! пройдет концерт Золотые хиты рока, часть 2 -Великие британцы. Попасть на него вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.

В рамках музыкального фестиваля "БИС!!!" пройдет концерт "Золотые хиты рока", часть 2 -"Великие британцы". Попасть на него вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".Счастливчиков ждут вечные звезды британского рока: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Nazareth, Джо Кокер, Элтон Джон и другие идолы в симфоническом исполнении!Британские ансамбли уверенно держат первенство популярности в музыкальной индустрии с 60-х годов.Команда симфонического оркестра наполнит их хиты новым звучанием и создаст невероятное шоу для настоящих ценителей классики рок-музыки.Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;Подпишитесь на @;Поставьте лайк этой публикации.Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 17 июня.