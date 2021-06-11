11.06.2021

2021-06-11 12:45:05

ФСБ раскрыло махинации замдиректора владимирского банка на 60 миллионов рублей

УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 49-летней бывшего заместителя директора Владимирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».



По факту ее возможной причастности к злоупотреблению полномочиями, повлекшими причинение существенного вреда правам и законным интересам указанной кредитно-финансовой организации и наступлению тяжких последствий, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.



По версии следствия, в 2013 году от лица фигурантки между АО «Россельхозбанк» и одним из ООО был заключен договор об открытии кредитной линии. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по заключенной кредитной сделке ООО передавало банку 199 земельных участков общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей, расположенных в одном из районов Владимирской области.



Однако обвиняемая, действуя в интересах ООО-заемщика, в целях вывода объектов недвижимости из-под контроля банком дала указание своим подчиненным о прекращении Управлением Росреестра по Владимирской области государственной регистрации этих участов. А также до 2017 года не предпринимала меры по обеспечению заключенного кредитного договора. И в апреле 2017 года фирма-заемщик, используя бездействие сотрудников банка продал эти 199 земельных участков через аффилированные лица. А 2018 году это ООО было признано банкротом, а его задолженность перед банком погашена не была.



Таким образом, в результате злоупотреблений обвиняемой своими полномочиями, законным интересам АО «Россельхозбанк» причинен существенный вред на сумму не менее 60 млн. рублей.



На основании переданных материалов ОРД СУ УМВД России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело.