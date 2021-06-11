Летние поездки детей на отдых. Что необходимо знать, чтобы радостное событие, не стало грустным. Какие правила соблюдать в пути, как вести себя в поездах, на вокзале и на жд платформе. Говорим

Летние поездки детей на отдых. Что необходимо знать, чтобы радостное событие, не стало грустным. Какие правила соблюдать в пути, как вести себя в поездах, на вокзале и на жд платформе. Говорим о детской безопасности во время путешествий.