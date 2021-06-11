Летние поездки детей на отдых. Что необходимо знать, чтобы радостное событие, не стало грустным. Какие правила соблюдать в пути, как вести себя в поездах, на вокзале и на жд платформе. Говорим
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2021-gost-yuliya-drozdova-detskaya-bezopasnost-na-transporte.html" target="_blank">Гость: Юлия Дроздова. Детская безопасность на транспорте.</a> - Летние поездки детей на отдых. Что необходимо знать, чтобы радостное событие, не стало грустным. Какие правила соблюдать в пути, как вести себя в поездах, на вокзале и на жд платформе. Говорим
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2021-gost-yuliya-drozdova-detskaya-bezopasnost-na-transporte.html]Гость: Юлия Дроздова. Детская безопасность на транспорте.[/url] - Летние поездки детей на отдых. Что необходимо знать, чтобы радостное событие, не стало грустным. Какие правила соблюдать в пути, как вести себя в поездах, на вокзале и на жд платформе. Говорим