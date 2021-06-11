Изменится схема движения двух автобусных маршрутов.

Во Владимире с 23.00 12 июня до 00.00 13 июня будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Егорова. Ограничения будут действовать от дома №11 до пересечения с улицей Растопчина.Объезд участка, где будет производиться ремонт, организуют по Суздальскому проспекту, улицам Добросельской и Растопчина.«Автобусы маршрута №14 проследуют от остановки «Гипермаркет «Глобус» по Суздальскому проспекту через «магазин «Турист» и далее по улице Комиссарова. Маршрут №27 будет курсировать до остановки «улица Комиссарова» без заезда на улицу Растопчина», - пояснили в горадминистрации.В мэрии просят горожан учесть изменения в движении городского транспорта при планировании поездок.