Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о результатах работы Фонда президентских грантов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о результатах работы Фонда президентских грантов11 июня во время выступления на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о результатах работы Фонда президентских грантов."Всего за 11 конкурсов мы рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций. И с учетом подведенных сегодня итогов мы поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд. рублей", – подчеркнул Кириенко.Кроме того, он отметил, что заявленные НКО смогли привлечь дополнительные 30 млрд. рублей. В общей сложности, по словам Кириенко, объем финансирования обозначенных проектов превысил 71 млрд. рублей.Важно отметить, что некоммерческие организации, принимающие активное участие в развитии институтов гражданского общества путем реализации прежде всего социально значимых проектов могут получать государственную поддержку в виде грантов президента РФ.Денежные средства для НКО распределяются через специализированный фонд. Комиссия не реже двух раз в год проводит конкурсы для организацией, подавших заявки. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.