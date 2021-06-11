Срок устранения недочётов продлён до 10 ноября.

, располагающийся в Камешковском районе закрывать не будут. Об этом нашим коллегам из рассказал исполнительный директор «СпецТехАвто» Алексей Гусев.Напомним, что Ростехнадзор выявил 23 нарушения в работе объекта, которые было необходимо устранить до 14 мая.«Мелкие замечания исправлены во время проверки. Срок устранения других недочётов продлён до 10 ноября. Причина нарушений – финансовое состояние компании. С 2013 года она проходит процедуру банкротства», - подчеркнул исполнительный директор «СпецТехАвто».На сегодняшний момент речь идёт о четырёх пунктах. Один из них организация оспаривает. Он касается разрешения на строительство мусорного полигона.«У нас есть письмо от администрации Камешковского района от января 2021 года, где они говорят, что разрешение, которое выдано ранее, действительно. Ростехнадзор говорит другое. Их позиция нам не совсем понятна», - объясняет руководитель.Напомним, что свалка в Камешковском районе эксплуатируется с августа 2011 года. На ней складируются отходы из Владимира, Судогды, Суздаля, Камешково, Коврова.