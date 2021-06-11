На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает . Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место ..

На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает "". Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место прибыли городские службы. Им предстоит оценить масштабы и устранить последствия инцидента.