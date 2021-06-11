На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает . Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2021-na-doroge-v-moskve-provalilsya-grunt.html" target="_blank">На дороге в Москве провалился грунт</a> - На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает . Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2021-na-doroge-v-moskve-provalilsya-grunt.html]На дороге в Москве провалился грунт[/url] - На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает . Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место ..