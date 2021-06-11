Вместо 110 км/час там можно будет ехать 130.

С сегодняшнего дня, 11 июня, на участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 Нева скоростной режим повышен до 130 км/ч, сообщил Автодор. Ранее разрешенная скорость движения на этом участке составляла 110 км/ч.О повышении скоростного режима водителей будут оповещать с помощью табло переменной информации и дорожных знаков, уточняется в пресс-релизе Автодора. До конца месяца также планируется увеличить скоростной режим на участке с 546-го по 680-й км трассы М-11.Открытие трассы М-11, строившейся с 2010 года, состоялось в ноябре 2019-го. Ее общая протяженность составляет 669 км. Трасса проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.