При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, оперативники обнаружили три свертка с неизвестным веществом, общей массой 962 грамма...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в покушении на сбыт героина задержали двух приезжих мужчин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Большой Черкизовской улице задержали мужчин, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных средств и веществ. При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, оперативники обнаружили три свертка с неизвестным веществом, общей массой 962 грамма. Согласно исследованию части изъятого оно содержит в своем составе - героин, массой 3,39 граммов. Остальное направлено на экспертизу.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории столицы в виде закладок.Следователем ОМВД России по району Преображенский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73