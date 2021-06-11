Предварительно выяснив у домочадцев код от сейфа, мужчина тайно похитил хранящиеся там золотые ювелирные изделия: кольца, цепочки, браслеты, после чего скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже из сейфа ювелирных изделий на сумму более 1 миллиона рублей.
Установлено, что злоумышленник, имея доступ в квартиру своей бывшей сожительницы, проживающей на Истринской улице, предварительно выяснив у домочадцев код от сейфа, тайно похитил хранящиеся там золотые ювелирные изделия: кольца, цепочки, браслеты, после чего скрылся.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого.
Похищенное мужчина частично реализовал, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93