Дело рассмотрит суд присяжных.

Во Владимирской области 38-летний владелец рыбной фермы застрелил 15-летнего подростка.Обвиняемый занимался разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке на своём водоеме. В один из летних дней 2020 года местный подросток вместе с отцом пожаловали к нему в гости, чтобы украсть немного рыбы. Юноша остался «на шухере» сторожить велосипеды, а отец отправится снять установленную накануне ловушку.«Хозяин рыбхозяйства знал, что о случаях воровства. Решив проучить злоумышленников, он затаился с ружьём в кустах. Заприметив мужчину, который вытаскивал рыбу из воды, он сделал предупредительный выстрел в воздух. Вор попытался ретироваться. Владелец рыбы побежал ему наперерез. Увидев человеческий силуэт, он выстрелил, но попал в ребёнка. От многочисленных ран, полученных от дроби, он умер в больнице», - поделились подробностями истории в следственном комитете.«Охотника» отправили под суд. Свою вину он не признал. Дело будет рассмотрено в Собинке судом присяжных.