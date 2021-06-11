После перевода денег на счет мужчина совместно с неустановленными лицами забрал со склада заказанное оборудование и перевез его на грузовом автомобиле в личный гаражный бокс...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 42-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в мошенничестве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.Предварительно установлено, что строительная организация, находящаяся в городе Хабаровске осуществила заказ 100 коробок с сантехническим оборудованием у московской компании, занимающейся продажей данных товаров. Денежные средства в сумме 950 тысяч рублей были переведены заказчиком на счет продавца, однако спустя время, сантехника по месту назначения не доставлена. В свою очередь представитель продающей стороны сообщил, что товар отгружен со склада и направлен по нужному адресу.В результате оперативно-розыскных и проверочных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый - 42-летний житель Московской области, который ранее работал в организации-поставщике.Как выяснялось, злоумышленник создал два фэйковых адреса электронной почты организаций. Посредством параллельной переписки с вновь созданных почтовых ящиков на настоящие адреса, подозреваемый организовал сделку, согласно которой фирма из Хабаровска закупала необходимый товар в Москве. После перевода денег на счет мужчина совместно с неустановленными лицами забрал со склада заказанное оборудование и перевез его на грузовом автомобиле в личный гаражный бокс. Позже похищенное он сбыл третьим лицам за денежное вознаграждение.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Кроме того, в рамках уголовного дела в ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетом, револьвером, патронами и устройством для снижения шума при производстве выстрелов.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является пистолетом и револьвером, которые относятся к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы. 15 патронов калибра 7,65 мм и 26 патронов калибра 5,6 мм, изготовленные промышленным способом иностранного и отечественного производства соответственно, относятся к штатным боеприпасам для огнестрельного оружия.Устройство для бесшумной стрельбы (глушитель), пригодно для использования с представленным на исследование пистолетом.Дознанием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении фигуранта уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на розыск возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18