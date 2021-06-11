Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, тайно похитили три велосипеда с лестничной площадки, вывезли их из подъезда и скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали двух подозреваемых в краже велосипедов из подъезда дома.В полицию обратились двое жителей района с заявлениями о краже велосипедов из подъезда многоквартирного жилого дома на улице Академика Анохина. Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, тайно похитили три велосипеда с лестничной площадки, вывезли их из подъезда и скрылись. Общий материальный ущерб составил 117 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – 27-летнего ранее судимого мужчину и 21-летнего молодого человека.Все велосипеды полицейскими обнаружены, изъяты и возращены законным владельцам.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Уважаемые граждане! Единственный гарантированный способ сохранности имущества – не оставлять его без присмотра. Если же выхода нет, рекомендуем хранить велосипеды внутри поэтажных лестничных тамбуров, закрытых на вторые дополнительные двери. При этом советуем пристегнуть велосипед к крепким надежным металлическим конструкциям при помощи универсального тросового замка. Но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93