Политолог Артем Шрайбман рассказал, кто может занять место президента Белоруссии после Александра Лукашенко.

Политолог Артем Шрайбман рассказал, кто может занять место президента Белоруссии после Александра Лукашенко.По его мнению, наиболее возможным кандидатом в преемники сегодня является министр иностранных дел республики Владимир Макей. Политолог пояснил, что глава ведомства обладает самым главным качеством для Александра Лукашенко – проверенной временем и опытом лояльностью.Шрайбман отметил, что в последние годы Макей не раз жертвовал репутацией, надеждами и всем остальным для защиты интересов президента. Политолог не исключил, что Лукашенко может доверить ему "самое сокровенное" – свою политическую и физическую судьбу."Никто так, как Владимир Макей не доказал Александру Лукашенко свою преданность", – подчеркнул эксперт.В августе 2020 года ситуация в Белоруссии обострилась. Массовые беспорядки охватили Минск и ряд других крупных городов. Александра Лукашенко обвинили в подтасовке результатов президентских выборов. Оппозиция не поверила, что политик мог набрать более 80% голосов.Сам назвал прошедшие выборы честными и обвинил Запад в причастности к протестам. В апреле этого года спецслужбы Белоруссии сообщили, что на президента готовили покушение. По неподтвержденным данным, операция была одобрена высшим руководством США.