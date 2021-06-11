11.06.2021

2021-06-11 18:05:04

Разница в доходах между богатыми и бедными во Владимирской области ниже, чем по стране

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается имущественное расслоение, сообщает ТАСС.



В то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тыс. рублей, малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В 2020 году среднемесячные доходы россиян составляли 35,7 тыс. рублей, однако фактические доходы разных социальных групп существенно разнились, указывают авторы исследования. "Так, 20% (около 29,3 млн человек) россиян, относящихся к наименее обеспеченной группе, получали в среднем 9,88 тыс. рублей в месяц, вторая аналогичная по численности группа населения довольствовалась 18,3 тыс. рублей, третья - 27,2 тыс. рублей, четвертая - 40,5 тыс. рублей, а пятая, самая обеспеченная группа населения зарабатывала в среднем 82,5 тыс. рублей. Таким образом, заработки наиболее и наименее обеспеченных 20% населения отличались в 8,35 раза", - отмечается в исследовании.



Наименьшую разницу в доходах между обеспеченными и небогатыми группами населения - около 5,5 раза - аналитики FinExpertiza зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии, Ингушетии, Кировской области, Крыму, Новгородской, Владимирской и Челябинской областях.



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