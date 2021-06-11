«Ростелеком» и амбассадор тарифа «Игровой» Роман RAMZES666 Кушнарёв помогут начинающим киберспорстменам в развитии навыков. Об этом сам RAMZES666 сообщил 9 июня 2021 года на встрече с поклонниками

«Ростелеком» и амбассадор тарифа «Игровой» Роман RAMZES666 Кушнарёв помогут начинающим киберспорстменам в развитии навыков. Об этом сам RAMZES666 сообщил 9 июня 2021 года на встрече с поклонниками киберспорта во флагманском салоне «Ростелекома» на Арбате. Вместе с RAMZES666 и другими амбассадорами тарифа «Игровой» компания «Ростелеком» будет развивать комьюнити «Игровой BOOST: прокачай себя в киберспорте». В частности,