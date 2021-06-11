10 июня 2021 года в Законодательном собрании Владимирской области состоялась рабочая встреча по вопросу принятия мер по устранению расхождений в государственном каталоге наименований ..
10 июня 2021 года в Законодательном собрании Владимирской области состоялась рабочая встреча по вопросу принятия мер по устранению расхождений в государственном каталоге наименований населенных пунктов и реестре административно-территориальных образований и единиц Владимирской области.
В мероприятии приняли участие представители местного самоуправления и главы муниципальных образований, на территории которых находятся населенные пункты, имеющие расхождения в наименованиях.
Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин выступил с докладом, в котором отметил: «В соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, на Росреестр и его территориальные органы в рамках осуществляемых видов надзора также возложены обязанности по надзору за соблюдением законодательства о наименованиях географических объектов».
Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» наименования населенных пунктов отнесены к географическим объектам и данным законом определено, что в документах должны употребляться установленные наименования географических объектов.
На начало 2018 года в Государственном каталоге и Реестре административно-территориальных образований и единиц области насчитывалось более 150 разночтений.
В 2019 году в Государственный каталог наименований населенных пунктов внесены 132 изменения.
В настоящее время осталось 25 разночтений, для устранения которых требуется принятие распорядительного документа Правительства Российской Федерации, как того требует вышеназванный закон.
Принятие необходимых мер по присвоению наименований или переименованию населенных пунктов, в отношении которых не прияты соответствующие распоряжения Правительства Российской Федерации, позволит исключить ситуацию употребления неустановленных наименований географических объектов на территории Владимирской области, а также
условия, при которых у должностных лиц органов местного самоуправления возникает административная ответственность за нарушение требований законодательства о наименованиях географических объектов.