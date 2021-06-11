10 июня 2021 года в Законодательном собрании Владимирской области состоялась рабочая встреча по вопросу принятия мер по устранению расхождений в государственном каталоге наименований ..

10 июня 2021 года в Законодательном собрании Владимирской области состоялась рабочая встреча по вопросу принятия мер по устранению расхождений в государственном каталоге наименований населенных пунктов и реестре административно-территориальных образований и единиц Владимирской области.В мероприятии приняли участие представители местного самоуправления и главы муниципальных образований, на территории которых находятся населенные пункты, имеющие расхождения в наименованиях.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин выступил с докладом, в котором отметил: «В соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, на Росреестр и его территориальные органы в рамках осуществляемых видов надзора также возложены обязанности по надзору за соблюдением законодательства о наименованиях географических объектов».Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» наименования населенных пунктов отнесены к географическим объектам и данным законом определено, что в документах должны употребляться установленные наименования географических объектов.На начало 2018 года в Государственном каталоге и Реестре административно-территориальных образований и единиц области насчитывалось более 150 разночтений.В 2019 году в Государственный каталог наименований населенных пунктов внесены 132 изменения.В настоящее время осталось 25 разночтений, для устранения которых требуется принятие распорядительного документа Правительства Российской Федерации, как того требует вышеназванный закон.Принятие необходимых мер по присвоению наименований или переименованию населенных пунктов, в отношении которых не прияты соответствующие распоряжения Правительства Российской Федерации, позволит исключить ситуацию употребления неустановленных наименований географических объектов на территории Владимирской области, а такжеусловия, при которых у должностных лиц органов местного самоуправления возникает административная ответственность за нарушение требований законодательства о наименованиях географических объектов.