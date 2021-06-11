Объём услуг до конца года – 300 лётных часов.

АО «Русские вертолётные системы» полёты санавиации во Владимирской области. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации региона.«Объём услуг до конца года – 300 лётных часов. Это порядка 25 вылетов ежемесячно. Первый намечен на середину этого месяца», – пояснил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ Сергей Аксёнов.Авиамедицинская бригада работает в круглосуточном режиме.За год они доставили в специализированные клиники региона, Москвы и Нижнего Новгорода 21 «тяжёлого» пациента.Вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе медицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.В регионе уже открыта вертолётная площадка на территории Областной клинической больницы. Весной подрядчик к строительству второй - на территории ОДКБ.Напомним, что мы не единожды рассказывали о том, как при помощи санавиации во Владимирской области медики спасают жизни людей. В ноябре прошлого года врачи 89-летнюю пенсионерку с инфарктом. Её доставили на вертолёте из Муромского районе. В том же ноябре из Мурома тяжелого пациента с острым нарушением кровоображения головного мозга.